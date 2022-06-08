Подмосковные больницы получат еще 16 аппаратов для проверки зрения

Еще 16 современных приборов для проверки зрения купили для больниц Московской области. Это пневмотонометры — компьютерные аппараты, которые измеряют внутриглазное давление.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, такая техника помогает вовремя замечать патологии.

Современное оборудование позволяет своевременно и качественно выявлять заболевания Светлана Стригункова.

Новые аппараты поступят в больницы Луховиц, Ступина, Наро-Фоминска, Дмитрова и других округов Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил свидетельства на льготную ипотеку 12 врачам. Медики, медсестры и фельдшеры из региона получат 300 таких сертификатов до конца года.