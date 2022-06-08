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    08 июня 2022, 15:39

    Подмосковные больницы получат еще 16 аппаратов для проверки зрения

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 16 современных приборов для проверки зрения купили для больниц Московской области. Это пневмотонометры — компьютерные аппараты, которые измеряют внутриглазное давление.

    Подмосковные больницы получат еще 16 аппаратов для проверки зрения | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, такая техника помогает вовремя замечать патологии.

    Современное оборудование позволяет своевременно и качественно выявлять заболевания

    Светлана Стригункова.

    Новые аппараты поступят в больницы Луховиц, Ступина, Наро-Фоминска, Дмитрова и других округов Подмосковья.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил свидетельства на льготную ипотеку 12 врачам. Медики, медсестры и фельдшеры из региона получат 300 таких сертификатов до конца года.