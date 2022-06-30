Подмосковные больницы получат 12 новых аппаратов для исследования крови

Оборудование поступит в пять больниц области. С его помощью будут проводить экспресс-диагностику показателей крови, рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Диагностика на новой технике поможет диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы. Стоимость оборудования составила пять миллионов рублей.

«Это особенно важно в случае заболеваний сердечно-сосудистой системы, когда результат действий врачей напрямую зависит от времени обращения за медицинской помощью и скорости диагностики», — пояснила Стригункова.

Технику закупили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.