Медицинские учреждения Московской области признали лучшими в нескольких номинациях на форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Подмосковье активно готовилось к форуму «Здоровье нации — основа процветания России», и старания оценили по достоинству. Экспозиция Министерства здравоохранения Московской области победила в номинации «Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции тематике выставки Форума». Несколько наград получили и больницы региона.

Лучшим признали Наро-Фоминский перинатальный центр. Медучреждение получило награду за проект «Служба заботы о пациентах». Дубненскую городскую больницу наградили за проект «Поговорим о здоровье доступно, грамотно, понятно. Здоровье начинается с себя».

Проекты подмосковных медицинских учреждений планируют использовать в больницах по всей стране.

Главный врач и коллектив Солнечногорской областной больницы получили благодарность за экспозицию о телемедицине и работе ФАПов в сельской местности. Еще одну благодарность получил коллектив перинатального центра МОНИИАГ. Они презентовали стенд о новейших вспомогательных репродуктивных технологиях.

«Специалисты показали новейшие принципы работы в области репродуктивного здоровья и перинатальной медицины, продемонстрировали доступность медицинской помощи в сельской местности в концепции „Фельдшер — главный врач на селе“. И главное, они поделились опытом с другими регионами и переняли знания лучших специалистов страны, что обязательно положительно скажется на наших жителях», — отметила зампред правительства Подмосковья — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На форуме звучали доклады специалистов из разных сфер. Все они делились своим опытом и рассказывали о внедрении в работу новых технологий и разработок.

«Мы открыли наш очередной форум в сложный период: Россия и весь мир проходят через серьезное испытание системы обеспечения безопасности и здоровья граждан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, представляющей опасность для жизни многих миллионов людей. На форуме мы не только обсудили методы и результаты борьбы с коронавирусной инфекцией, но и рассмотрели принципы взаимодействия общественных и государственных структур в критических ситуациях. Нам предстоит оценить перспективы развития системы здравоохранения в новых условиях, обсудить приоритеты в реализации национальных проектов, внести свои предложения в решение проблемных вопросов. Очень важно рассмотреть представленные на выставке успешные региональные практики, дать рекомендации по их дальнейшему тиражированию», — рассказал Лео Бокерия, президент Лиги здоровья нации и сопредседатель оргкомитета форума, академик РАН.