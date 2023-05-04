Подмосковье 04 мая 2023, 18:37 Подмосковные боксеры выиграли три золотые медали на первенстве Европы среди юниоров и юниорок СШОР по боксу Московской области

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Боксеры из Подмосковья стали победителями первенства Европы среди юниоров и юниорок. Спортсмены выиграли три золотые медали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Полина Спирина из Домодедова одержала четыре победы в весовой категории до 54 килограммов, а также в финальном бою взяла вверх над соперницей из Сербии. Дарья Панова из Электростали выиграла два поединка в весовой категории до 75 килограммов, одержав победу в финале над спортсменкой из Грузии. Матвей Варакин из Королева победил в четырех боях в весовой категории до 71 килограмма. В финале он одолел соперника из Венгрии.

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Кроме того, Полина Спирина и Матвей Варакин выполнили норматив «Мастер спорта России международного класса».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил воскресенский «Химик» с завоеванием Кубка Петрова. Спортсмены одержали четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом».

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