Подмосковье 24 ноября 2023, 10:30 Подмосковные боксеры выиграли пять медалей на международном турнире фото: СШОР по боксу Московской области

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Подмосковные спортсмены выиграли пять наград на международном турнире по боксу в составе сборной России. Они получили три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучший результат показали Владимир Мнацаканян из Ногинска, Виталий Бойцов из Балашихи, а также Карина Бабаназарова из Дмитрова.

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Серебряную медаль выиграл Кирилл Ерофеев из Ногинска, а бронзовую — Саидамир Салохидинов из Ивантеевки.

Международный турнир по боксу прошел в Минске с 18 по 23 ноября. В нем участвовали свыше 100 боксеров из восьми стран.

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