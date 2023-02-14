Подмосковье 14 февраля 2023, 16:55 Подмосковные боксеры выиграли 5 медалей на турнире в Марокко

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Представители Подмосковья в составе сборной команды России завоевали пять медалей международного турнира по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Сборная России забрала 22 медали чемпионата, пять из них добыли подмосковные боксеры.

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Первое место в весовой категории до 51 килограмма занял двукратный чемпион Европы и вице-чемпион мира Василий Егоров. Это спортсмен из города Королева. В категории до 54 килограммов лучшим стал Дмитрий Двали из Балашихи.

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У женщин серебряную награду в категории до 50 килограммов получила чемпионка мира и Европы Екатерина Пальцева, представляющая Химки. Оттуда же и еще одна обладательница второго места в весовой категории до 57 килограммов — Людмила Воронцова.

На третью ступень пьедестала в категории до 48 килограммов поднялась чемпионка Европы и России Юлия Чумгалакова из Домодедова.

Более 200 спортсменов приехали в Марокко, чтобы побороться за медали соревнований. Они представляли 53 страны, включая Россию и Белоруссию. Боксеры впервые за долгое время выступали под национальными флагами.

Ранее самбисты из Подмосковья завоевали четыре медали на международном турнире в Минске.