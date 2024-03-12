Подмосковье 12 марта 2024, 11:00 Подмосковные боксеры выиграли 15 медалей на первенстве ЦФО СШОР по боксу

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Спортсмены из Московской области завоевали 15 медалей на первенстве ЦФО по боксу. Данное количество наград позволило сборной региона занять первое общекомандное место по итогам соревнований, которые прошли среди юниоров 19-22 лет.

Всего на соревнованиях выступили 89 боксеров. Представители Подмосковья завоевали семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.

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Отмечается, что представители Московской области также завоевали три специальные награды соревнований. Так, Михаил Усов получил звание «Лучший боксер» первенства, Данил Хоружий стал победителем в номинации «Лучшая техника», а Андрей Воеводин получил приз «За волю к победе».

Подмосковные боксеры также стали обладателями семи путевок на молодежный чемпионат России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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