12 марта 2024, 11:00
Подмосковные боксеры выиграли 15 медалей на первенстве ЦФО
Спортсмены из Московской области завоевали 15 медалей на первенстве ЦФО по боксу. Данное количество наград позволило сборной региона занять первое общекомандное место по итогам соревнований, которые прошли среди юниоров 19-22 лет.
Всего на соревнованиях выступили 89 боксеров. Представители Подмосковья завоевали семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.
Реклама
Отмечается, что представители Московской области также завоевали три специальные награды соревнований. Так, Михаил Усов получил звание «Лучший боксер» первенства, Данил Хоружий стал победителем в номинации «Лучшая техника», а Андрей Воеводин получил приз «За волю к победе».
Подмосковные боксеры также стали обладателями семи путевок на молодежный чемпионат России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама