Подмосковные боксеры стали обладателями командного Кубка России

Финал командного Кубка России по боксу состоялся в городском округе Серпухов. За статус обладателя командного кубка страны сражались сборные Центрального и Уральского федеральных округов.

«В течение всего турнира сборная ЦФО провела 52 поединка, в их числе — 33 боя с участием боксеров из Московской области, 28 из которых завершились победой», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Он также отметил прекрасную организацию турнира, которой занималась федерация бокса России.

Боксеры из Подмосковья выиграли шесть поединков и принесли сборной округа победу со счетом 9:4.

Обладателями кубка в составе сборной команды ЦФО стали 14 подмосковных спортсменов: Володя Мнацаканян, Василий Егоров, Роберт Бадалян, Дмитрий Двали, Ахмед Иматшоев, Виталий Бойцов, Юрий Двали, Константин Опольский, Борис Шикунов, Андрей Замковой, Алексей Семыкин, Раджаб Раджабов, Андрей Егоров и Михаил Усов.

Кроме соревновательной программы для всех зрителей была подготовлено яркое шоу с участием звезд поп-музыки, театра и кино. Перед началом первого боя состоялся масштабный праздник, который провели актриса Яна Кошкина и актер театра и кино Сергей Бурунов. В качестве специальных гостей на спортивно празднике присутствовали именитые боксеры и спортивные деятели.

Весь день в парк-отеле «Остров Русский» для нескольких тысяч зрителей выступали популярные артисты и звезды российской эстрады, такие как Ольга Серябкина, Rauf & Faik, Filatov & Karas и многие другие.

Закрывало мероприятие масштабное пиротехническое шоу.