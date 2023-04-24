Подмосковье 24 апреля 2023, 16:31 Подмосковные боксеры одержали первые победы на Боливарианских играх в Венесуэле Фото: ГБУ МО "Спортивная школа олимпийского резерва по боксу"

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Боксеры из Подмосковья одержали первые победы в рамках Пятых Боливарианских игр в Венесуэле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Регион представляют житель Подольска Михаил Усов и химчанка Екатерина Пальцева.

В этом году на международных соревнованиях в Венесуэле выступают 48 россиян в семи видах спорта: каратэ, бокс, прыжки на батуте, пляжный волейбол, тяжелая атлетика, художественная гимнастика и настольный теннис. На сегодняшний день Россия занимает 17 место в медальном зачете за всю историю Боливарианских игр.

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Подмосковные боксеры вышли на ринг против представителей Никарагуа. Чемпионка мира и Европы Екатерина Пальцева (весовая категория до 50 килограмм) одолела Дженнифер Севиллу, а титулованный спортсмен Михаил Усов (90 килограмм) победил оппонента Леонардо Арагона. Представители Московской области победили единогласным решением судей.

Соревнования проходят с 21 по 29 апреля в столице Венесуэлы Каракасе и городе Ла-Гуайра. Всего в программе Игр представлено 35 видов спорта. За места на пьедестале борются 3500 спортсменов из России и 10 стран Южной и Центральной Америки: Боливия, Венесуэла, Куба, Сент-Винсент и Гренадины, Никарагуа, Доминика, Сент-Люсия, Гренада, Антигуа и Барбуда и Сент-Китс и Невис.

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