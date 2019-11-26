Подмосковные богатыри. Пенсионеры-тяжелоатлеты из Электрогорска идут на рекорд Гиннесса

Четверо родных братьев-пенсионеров из подмосковного Электрогорска — тяжелоатлеты и не мыслят своей жизни без штанги. Их возраст — от 60 до 72 лет. Все четверо занимаются тяжелой атлетикой около 50 лет. А сегодня они стали участниками «Активного долголетия». С подмосковными богатырями пообщался корреспондент «360».

Владимир Игнатьевич, Сергей Игнатьевич, Анатолий Игнатьевич и Александр Игнатьевич Бодуновы — призеры и победители многочисленных соревнований. Их медалей не счесть. В мире такого прецедента больше нет. Клуб, где тренируются мужчины, намерен добиться признания рекорда.

Источник фото: телеканал «360»

«Хотим подать заявку на официальный сайт книги рекордов Гиннесса, чтобы представители книги, к нам приехали и зафиксировали этот мировой рекорд — четыре брата, действующих атлета, выступают до сих пор», — отметил директор клуба «Стимул» Александр Муравьев.

Источник фото: телеканал «360»

Бодуновы ведут здоровый образ жизни, не курят и не употребляют спиртное. Одним словом, спортсмены. А это значит, что братьям Бодуновым — прямая дорога в проект «Активное долголетие». Готовясь к чемпионату мира по тяжелой атлетике среди ветеранов, спортсмены оказались на занятиях по йоге. До этого здесь мужчин не видели.

Источник фото: телеканал «360»

Поэтому, появление четырех бравых силачей в зеленых майках у себя в команде, йоги пенсионерки восприняли с радостью. А вот самим мужчинам, привыкшим тягать стокилограммовые штанги, на растяжках пришлось несладко.

Источник фото: телеканал «360»

Наши герои хотят выступить на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди ветеранов, который пройдет будущем летом в Германии. Но их участие под большим вопросом. Мужчины — пенсионеры, денег на поездку за границу у них нет. В Германии обещают не подвести. Бодуновы активно ищут спонсоров для того, чтобы осуществить свою спортивную мечту. Кто знает, может быть, подмосковные богатыри не только станут лучшими в мире, но и попадут в Книгу рекордов Гиннесса. Мы желаем им только победы.