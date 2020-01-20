Подмосковные бобслеисты завоевали медали на этапе Кубка Европы в Латвии

С 18 по 19 января 2020 года в латвийском городе Сигулда прошли два этапа Кубка Европы по бобслею. В составе сборной России отличились подмосковные спортсмены. Они завоевали одну бронзовую и две серебряные медали.

Выступающий за Московскую область Ростислав Гайтюкевич в паре с Павлом Травкиным стали серебряными призерами шестого этапа. Российский дуэт опередил соперников из Германии, но уступил швейцарским бобслеистам. На седьмом этапе нашим спортсменам покорилась бронза. Первое и второе места заняли спортсмены из Латвии и Швейцарии соответственно.

Еще одну серебряную награду шестого этапа принесла подмосковная бобслеистка Юлия Беломестных. Вместе с Полиной Назарук они показали второй результат. Золото досталось экипажу из Румынии, бронза — немецким спортсменкам.

«Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных — опытные спортсмены, за плечами которых уже не один международный старт. На шестом и седьмом этапах Кубка Европы они вошли в число сильнейших, завоевав два серебра и бронзу. Их мастерство позволяет им и в дальнейшем рассчитывать на призовые места международных соревнований и приносить медали в копилку не только своего региона, но и всей страны», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.