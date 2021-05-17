Подмосковные бизнесмены смогут получить займы по сниженной ставке

В Московской области предприниматели смогут взять микрозаймы по сниженной ставке, начиная от 1% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Новая мера поддержки бизнеса будет доступна предприятиям малого и среднего бизнеса.

«Несмотря на рост ключевой ставки Банка России, Московский областной фонд микрофинансирования существенно снизил ставки по займам для предпринимателей региона. Новый диапазон ставок начинается от 1% годовых и не превышает 7% годовых», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Министр уточнила, что основную часть займов будут выдавать по ставке 3,5% и 4,5% годовых соответственно для приоритетных категорий и приоритетных видов деятельности бизнесменов.

Сниженная ставка также будет доступна для социального, гостиничного бизнеса и для представителей народных художественных промыслов. Они смогут взять кредит по ставке 2% годовых.

В этом году подмосковный Фонд ввел несколько новых специальных программ микрофинансирования.

«Это „Удаленные территории“, по которой бизнесмены могут взять микрозаем под 1% годовых, „Молодой предприниматель“ (до 35 лет) со ставкой 3,5% годовых и „Рефинансирование“ — ставка 3,5%-4,5% годовых», — пояснила Зиновьева.

За 2020 год Фонд выдал 233 льготных кредита подмосковным предпринимателям. Общий объем финансовой помощи объектом малого и среднего бизнеса региона составил 470,6 миллиона рублей. Вся подробная информация о льготных займах есть на сайте организации.