Подмосковные бизнесмены смогут получить микрозаймы под 3,5% годовых
Бизнесмены смогут рефинансировать свои кредиты под 3,5% годовых в Подмосковье. Основное условие — услуга должна быть применена в предпринимательских целях.
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, регион расширяет программы поддержки бизнеса и улучшает условия по займам.
Так, рамках программы „Рефинансирование“ предлагают займы до пяти миллионов рублей на погашение взятых ранее „дорогих»“ займов или кредитов
Рефинансируемый кредит или заем должен был применяться в предпринимательстве и иметь ставку не менее 8% годовых.
«Ставка 3,5% годовых действует для малого и среднего бизнеса производственной сферы, медицины, образования, сельского хозяйства, кафе и ресторанов, сферы услуг, гостиниц, женского и социального бизнеса. Для предприятий иных направлений — 4,5% годовых», — уточнила Зиновьева.
Такие займы предоставляют на срок до трех лет под залог или обеспеченное поручительство. Все подробности есть на сайте фонда www.mofmicro.ru.