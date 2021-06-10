Подмосковные бизнесмены смогут получить микрозаймы под 3,5% годовых

Бизнесмены смогут рефинансировать свои кредиты под 3,5% годовых в Подмосковье. Основное условие — услуга должна быть применена в предпринимательских целях.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, регион расширяет программы поддержки бизнеса и улучшает условия по займам.

Так, рамках программы „Рефинансирование“ предлагают займы до пяти миллионов рублей на погашение взятых ранее „дорогих»“ займов или кредитов Екатерина Зиновьева.

Рефинансируемый кредит или заем должен был применяться в предпринимательстве и иметь ставку не менее 8% годовых.

«Ставка 3,5% годовых действует для малого и среднего бизнеса производственной сферы, медицины, образования, сельского хозяйства, кафе и ресторанов, сферы услуг, гостиниц, женского и социального бизнеса. Для предприятий иных направлений — 4,5% годовых», — уточнила Зиновьева.

Такие займы предоставляют на срок до трех лет под залог или обеспеченное поручительство. Все подробности есть на сайте фонда www.mofmicro.ru.