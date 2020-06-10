Подмосковные бизнесмены привлекли 1,7 млрд инвестиций благодаря гарантийному фонду

Бизнесмены Подмосковья привлекли уже 1,7 миллиарда инвестиций благодаря поддержке гарантийного фонда. Он помогает предпринимателям с финансированием их проектов.

Такой фонд дает малому и среднему бизнесу поручительства по договорам займа, лизинга или тем, которые связаны с кредитом и получением банковских гарантий. Об этом сообщила министр инвестиций Наталья Егорова.

С начала года гарантийный фонд Подмосковья предоставил 56 поручительств субъектам МСП, и это позволило привлечь около 1,7 миллиарда рублей заемного финансирования Наталья Егорова.

Она добавила, что эта сумма будет инвестирована в экономику региона.

Все подробности об условиях получения поручительств фонда можно узнать по телефону горячей линии 0150.

Помощь после пандемии

Подмосковье сохранит часть новых мер помощи бизнесу после пандемии. Это позволит ускорить восстановление экономики.

Предпринимателям по-прежнему станут возмещать 50% затрат на покупку оборудования для их производства. До пандемии же было 30%.

Останется и сниженная льготная ставка по микрозаймам. До пандемии она была 6,5%, сейчас — 5,5% Наталья Егорова.

Сохранится и сокращение страховых взносов с 30 до 15%. Кроме того, сегодня продолжает снижаться ставка за предоставление поручительства по займам. До пандемии она составляла 1%, но уже с июня — 0,5%.