Подмосковье 12 июня 2023, 00:04 Подмосковные бизнесмены представили свою продукцию на Дне предпринимателя в Щелкове

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Празднование Дня предпринимателя прошло в центральном парке Щелкова. Представители бизнеса продемонстрировали для гостей мероприятия свою продукцию в сферах продуктов питания, бытовой химии, мебели, одежды и обуви и многого другого.

По словам заместителя главы администрации городского округа Фрязино Натальи Князевой, по сравнению с прошлым годом количество участников праздника заметно выросло

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«Такие мероприятия — это не только возможность показать себя предпринимателям и найти новых клиентов, но и людям, которые проживают на их территориях и увидеть, чем живут предприниматели, увидеть ту продукцию, которую они выпускают. Кто-то трудоустроится, обменяется контактами и установит новые партнерские отношения», — рассказала она.

В мероприятии приняли участие более 100 предприятий и организаций из Лосино-Петровского, Фрязина и Щелкова. Посетители дегустировали продукцию и присоединялись к бизнес-играм и мастер-классам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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