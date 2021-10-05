Подмосковные бизнесмены получили микрозаймы на 441 миллион рублей с начала года

Микрозаймы общей суммой 441 миллион рублей выдали бизнесменам в Подмосковье с начала года. Из них более 17% получили начинающие предприниматели.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, деньги выделил Московский областной фонд микрофинансирования. В январе–сентябре поддержкой регионального фонда микрофинансирования воспользовались 211 субъектов малого и среднего бизнеса Екатерина Зиновьева. В прошлом году фонд предоставил 233 льготных микрозайма. Это 475,8 миллиона рублей. «За десять лет фонд выдал более 1,2 тысячи микрозаймов на сумму более 1,3 миллиарда рублей», — добавила Зиновьева. По ее словам, сейчас фонд сопровождает 445 микрозаймов, а остальные уже успешно погашены предпринимателями.