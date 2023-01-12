Подмосковье 12 января 2023, 15:43 Подмосковные библиотеки проведут в январе мероприятия в память о жертвах Холокоста Unsplash

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Мероприятия памяти жертв Холокоста проведут в библиотеках Реутова и Домодедова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Центральная библиотека имени Анны Ахматовой в Домодедове проведет мероприятие «Пусть никогда не повторятся эти муки!» 17 января. Час памяти и скорби состоится в рамках ежегодной Недели памяти жертв Холокоста.

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В Реутове библиотекари подготовили программу «Холокост — мы помним», которая будет продолжаться с 16 по 31 января. Это книжная выставка, рассказывающая о трагедии еврейского народа в годы войны. В экспозиции будут представлены как документальные книги, так и художественная литература.

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