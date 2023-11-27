Подмосковье 27 ноября 2023, 15:56 Подмосковные биатлонисты выиграли бронзу на соревнованиях в Ханты-Мансийске Союз биатлонистов России

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Роман Сурнев и Полина Шевнина выиграли бронзовые медали на первом этапе Кубка России в одиночной смешанной эстафете. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Бронзовые призеры уже готовятся ко второму этапу соревнований, который также состоится в Ханты-Мансийске в начале декабря. По итогам прошлого сезона победу в женском общем зачете одержала подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева.

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В этом сезоне Союз биатлонистов России проведет пять этапов национального Кубка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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