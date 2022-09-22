Подмосковные биатлонистки взяли четыре медали на первенстве России | 360°

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22 сентября 2022, 18:07

Подмосковные биатлонистки взяли четыре медали на первенстве России

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Завершилось первенство России по биатлону. Соревнования среди юниоров и юниорок проходили в Уфе, а в Ярославской области — среди юношей и девушек.

По итогам первенства России по биатлону в Уфе и Ярославской области в копилке сборной Подмосковья четыре награды: три золотые и одна серебряная медали.

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Два первых места у Наталии Федченко. Она стала лучшей в гонке на 10 километров и в кросс-спринте на три километра.

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На юниорском уровне в эстафетной гонке на шесть километров медали высшего достоинства получили Кристина Павлушина и Анна Вивденко. Кроме того, Кристина Павлушина завоевала бронзу в спринте на 4,5 километра.

Первенство России по биатлону в Уфе проходило с 15 по 21 сентября, а в Ярославской области с 14 по 20 сентября.

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