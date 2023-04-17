Подмосковье 17 апреля 2023, 13:54 Подмосковные баскетболистки взяли золото на первенстве России среди юниорок Фото: Российская федерация баскетбола

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Баскетболистки училища олимпийского резерва № 3 в Подмосковье заняли первое место на первенстве России среди юниорок 2006 года рождения. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Спортсменки одержали пять побед в пяти матчах. В четвертьфинале они обыграли команду из Санкт-Петербурга со счетом 80:42, а в полуфинале — московских баскетболисток со счетом 70:55.

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По итогам соревнований капитан «Московской области — 1» Анастасия Сергиенко стала лауреатом в двух номинациях. Девушка стала MVP первенства России и лучшим игроком финального матча. Кроме того, разыгрывающая подмосковной команды была признана лучшим снайпером турнира.

Первенство России проходило в селе Покровском Одинцовского городского округа с 7 по 16 апреля. На турнире также выступили воспитанницы МУ СШОР «Спартак» из Люберец.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.