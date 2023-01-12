Подмосковье 12 января 2023, 13:10 Подмосковные баскетболистки выиграли в гостевой игре с командой из Вологды

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Баскетболистки из Видного «Спарта энд К»-2 одержали победу в гостевой игре с лидерами Суперлиги, командой «Вологда-Чеваката» со счетом 58:66. Для спортсменок это было пятая победа подряд, рассказали в Минспорта Подмосковья.

Всем игрокам команды «Спарта энд К»-2 нет и 20 лет, однако они уже показали большие успехи. Несмотря на провальный старт, юные баскетболистки смогли переломить ход игры и выйти в лидеры. Лучшими снайперами команды стали Софья Люлина и Полина Селезнева, принесшие Подмосковью 21 и 18 очков.

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Сейчас команда Подмосковья расположилась на шестой строчке рейтинга Суперлиги. Следующий матч пройдет 16 января — «Спарта энд К»-2 сразится с командой Екатеринбурга «УГМК-Юниор».

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