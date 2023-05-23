Подмосковье 23 мая 2023, 11:20 Подмосковные баскетболистки выиграли серебро на первенстве России по баскетболу фото: спортивно-культурный центр "Согдиана"

Читать 360tv в

Команда «Спарта энд К», представляющая спортшколу олимпийского резерва по игровым видам спорта в Видном, заняла второе место на первенстве России по баскетболу среди девушек 2010 года рождения. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

В финале девушки из Видного встретились с соперницами из Москвы и уступили им со счетом 55:41. Как итог — серебряные медали в копилке подопечных Алины Капустяновой и Анны Архиповой-фон Калманович. Дарья Трушина из команды «Спарта энд К» вошла в пятерку лучших игроков турнира.

Реклама

Два других коллектива, представляющих Подмосковье, заняли пятое и восьмое места первенства. Это команда СШОР по баскетболу в Мытищах и команда КСШОР в Электростали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».