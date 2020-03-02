Возраст в моде. Подмосковные бабушки продефилировали по подиуму в Орехово-Зуеве

Подмосковные бабушки учатся ходить от бедра и носить высокие каблуки. Мастер-классы по определению цветотипа, подбору одежды и модельной походке проводят в Орехово-Зуеве в рамках проекта «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

На мастер-классах модницы изучают цветотипы. Бабушки определяют свою палитру, а потом без труда подбирают наиболее выигрышные образы.

Увлечение модой само их нашло и поглотило. Последние пару месяцев красотки живут только на каблуках и только под музыку.

Источник фото: телеканал «360»

Моделей возраста 55+ обучают дефиле. Бабушки готовятся к модному показу, практикуют подиумный шаг и следят за осанкой.

У пенсионерок комплексный подход к обучению. Их учат позировать, любить свое тело и заботиться о здоровье через красоту.

Татьяна Домбровская дефилирует аккуратно. Раньше пенсионерка ходила с тростью, сейчас о ней и не вспоминает. В ее случае красота не требует жертв, а, наоборот, исцеляет.

«Если я прошла хорошо, у меня здоровья прибавилось. А аплодисменты — это что-то», — поделилась впечатлениями от мастер-классов Татьяна.

Источник фото: телеканал «360»

Про теплую и искреннюю поддержку в модельном бизнесе вы вряд ли что-то слышали. Но бабушки-модели действуют сообща. Передает свой богатый опыт пенсионеркам модельер и идейный вдохновитель Дарья.

«У нас такая небольшая, но очень дружная семья. Друг за другом. У нас такая группа поддержки образовалась», — пояснила Дарья Звягина, модельер.

Программа «Активное долголетие», которая заработала в Подмосковье в конце прошлого года по инициативе губернатора региона, создана для того, чтобы пенсионеры могли укреплять здоровье, находить новых друзей и просто весело проводить время. И все это абсолютно бесплатно.