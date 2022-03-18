Подмосковные авторы поддержали российских военных стихами и песнями

В Подмосковье два разных поколения выразили мнение о ситуации на Украине и творчески поддержали российских военных. Авторы исполнили свои произведения: кто — в окружении берез, а кто — во дворе под звуки гитары.

Виктор Карпушин из Балашихи начал писать стихи еще в школе, вдохновляясь природой родного региона. Теме Украины он посвятил восемь произведений.

Источник фото: телеканал «360»

Его юный коллега из Подольска музыкант Иван Лис узнал, что друг участвует в спецоперации — он артиллерист. А когда парень увидел, что кто-то поет про Бандеру, решил не оставаться в стороне. Теперь ему приходится отбиваться от хейтеров в соцсетях. Но Лис не унывает и планирует записать сочиненную песню в профессиональной студии.

Источник фото: телеканал «360»

Оба поколения объединяет одно — чувство любви к родине. В творчестве люди выражают свое мнение. И, судя по обратной связи, которую они получают, поддержка военных сейчас важна и нужна.