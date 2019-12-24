Tesla Сybertruck по-химкински. Подмосковные автомеханики сделали свою версию пикапа от Илона Маска

Российская версия «Теслы Кибертрак» прогремела на весь интернет. Компания Илона Маска создавала пикап 8 лет. Химкинским автолюбителям понадобилось 8 дней. Вместо тысячи специалистов — команда из четырех человек. И бюджет скромный — всего 80 тысяч рублей.

Источник фото:телеканал «360»

В основе кибертрака — обыкновенная девятка. Автомеханик Артур Моисеенко признается, что самым дорогим компонентом машины стало оргстекло, потому что на него потратили 11 тысяч рублей, остальное был металл.

Как Маск, стекло проверять не стали, а вот кузов решили протестировать. Ребята заверили, что он прочный и выдержит двоих. Внешне химкинский кибертрак — и правда машина из будущего, а вот внутри попахивает прошлым — в прямом смысле этого слова. В салон поместится не 6 человек, как у Маска, а только водитель и пассажир. Причем сесть в пикап будущего совсем непросто.

Источник фото: телеканал «360»

Для тех, кто боится замкнутых пространств — ноу-хау химкинских кулибиных точно не подойдет. Да и бензином здесь пахнет, как на заправке. Но все минусы перевешивает главное — реакция на модель автолюбителей и прохожих.

Некоторые, по крайней мере, на словах, готовы купить Сybertruck за два миллиона — рублей. Но эта машина не продается — она одна такая. Ее можно увидеть только в Химках и только днем, в темноте ничего не видно через такую тонировку. Пока все вокруг обсуждают этот пикап, его создатели ждут предложения о сотрудничестве с Илоном Маском и готовят новую «автобомбу».