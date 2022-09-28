Подмосковные автогонщики победили на чемпионате России по ралли-рейдам | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные автогонщики победили на чемпионате России по ралли-рейдам

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Три пары автогонщиков, которые представляли Подмосковье, с уверенностью смогли выиграть заезды в своих классах на четвертом этапе чемпионата России по ралли-рейдам под названием «Холмы России». Этап чемпионата состоялся с 23 по 26 октября в Ульяновской области. В нем принимали участие 43 команды автомобилей и мотовездеходов.

Московскую область на престижных соревнованиях представила команда «Подмосковье», которая состояла их трех экипажей. В них принимали участие Анастасия Нифонтова и Екатерина Жаданова в зачете Т3 (мотовездеходы), Антон Мельников и Антон Николаев на TOYOTA LC 200 в зачете серийных автомобилей Т2 и Андрей Горьков с Вадимом Шмайловым так же на LC 200 в классе рейд-спорт.

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Командам предстояло непростое задание — им представили одну из самых сложных трасс, на которой ландшафт был совершенно непредсказуемым. Тем не менее, всем трем экипажам удалось с блеском выступить на соревнованиях.

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Командам была предложена одна из сложнейших трасс с непредсказуемым ландшафтом. Тем не менее, все три подмосковных экипажа блестяще выступили в своих категориях.

Последний гоночный день для подмосковных спортсменов состоял из двух кругов, каждый из которых длился по 140 километров. Экипажи команд вышли на старт сразу в лидерах своих классов, у них изначально был некоторый запас времени перед своими конкурентами. Задача была только одна — не снизить темп за время гонки и постараться удержать позиции до самого финиша. В итоге все три команды из Подмосковья оказались первыми в своих классах, а Анастасия Нифонтова и Екатерина Жаданова также третьи в абсолютном зачете.

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