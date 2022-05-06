Подмосковные автобусы украсили символикой Великой Победы

Организация «Молодая Гвардия Единой России» украшает общественный транспорт в Подмосковье символикой Великой Победы.

Инициативу поддержали и подмосковные молодогвардейцы. Такой транспорт уже вышел на маршруты в Химках, Красногорске и Ступино. На автобусах изображены ключевые подмосковные памятники и мемориалы, посвященные великим событиям и героям Великой Отечественной войны. Кроме того, на автобусы нанесли символы «Z» и «V» в знак поддержки военной спецоперации на Украине.

В курсирующих по маршруту автобусах также показывается видео, которое создано на основании фронтовых писем в рамках проекта «Живая история». Кроме того, активисты раздают пассажирам репринт-экземпляры газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.

«Мы, представители поколения, которому завещан победный май 1945 года, делаем все для сохранения исторической памяти, чтобы наша страна оставалась сильной и сплоченной, чтобы люди не забывали о подвигах Героев того времени и знали о подвигах сегодняшних защитников Отечества», — сказал депутат государственной думы России, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.