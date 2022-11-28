Подмосковье 28 ноября 2022, 17:44 Подмосковные автобусы привезут больше 3 тысяч студентов на сборы в «Авангард»

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Компания «Мострансавто» перевезет в центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» свыше трех тысяч студентов различных образовательных организаций Подмосковья. Сборы в центре пройдут с 27 ноября по 2 декабря.

Центр «Авангард», расположенный на территории парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в городском округе Одинцово, примет на сборы учащихся из Воскресенска, Химок и Красногорска.

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Автобусы, участвующие в перевозках, регулярно проходят техосмотр и предрейсовый контроль техсостояния. Водителям «Мострансавто» проводят инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.

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На сборах в течение пяти дней учащиеся будут проходить тактическую, огневую, техническую, строевую, военно-медицинскую и физическую подготовку. Кроме того, участники сборов познакомятся с радиационной, химической и биологической защитой.

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