Подмосковные автобусы помогли школьникам с комфортом добраться в летние лагеря

Автобусы Мострансавто отвели до вокзалов и обратно более 2,8 тысячи детей, которые отдыхали в летних лагерях у моря, с 13 по 16 июля.

Водители встречали школьников и их сопровождающих в разных городах области. Среди них — Раменское, Чехов и Сергиев Посад. Детей отвозили на Киевские и Казанский вокзалы.

Автобусы Мострансавто ежегодно помогают перевозить детей. Транспорт подготавливают в соответствии с государственными стандартами: оборудуют ремнями безопасности, тахографами, спутниковыми системами и проблесковыми маячками. Водители проходят дополнительный инструктаж.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о льготных путевках в детские лагеря на лето.