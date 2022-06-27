Подмосковные автобусы помогли гостям комфортно добраться до соревнований «Школа безопасности»

Подмосковные автобусы довезли туда и обратно всех участников и гостей гостей ХХVI Межрегиональных соревнований Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Для участия в этом мероприятии в Подмосковье приезжают школьники из разных городов России. Перевозки осуществлялись 18 и 19, а также 22–24 июня.

Были использованы автобусы большого класса. Участников доставляли из Подольска, Чехова и Химок до мест проведения масштабных соревнований. Перевозки были организованы по заказу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Все автобусы оборудованы ремнями безопасности, тахографами, спутниковыми навигационными системами. Пока автобусы перевозили детей, всех их оборудовали специальными желтыми проблесковыми маячками. В соревнованиях принимали участие школьники, которым сейчас от 13 до 17 лет.