Подмосковные автобусы помогли гостям бесплатно добраться на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

Более 22,5 тысячи участников и гостей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» перевезли бесплатные автобусы «Мострансавто».

В минувшие выходные в Подмосковье прошел гастрономический фестиваль «Сыр Пир Мир». До места проведения фестиваля можно было добраться на специальных шаттлах «Мострансавто», курсирующих от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до деревни Дубровское в Истринском округе.

В Министерстве транспорта Подмосковья отметили, что общее число пассажиров бесплатных автобусов составило 22,5 тысячи человек. Транспортные средства «Мострансавто» выполнили более 1,4 тысячи рейсов за все время проведения фестиваля.

Больше всего пассажиров (11,5 тысячи пассажиров), шаттлы перевезли в субботу, 6 августа. За три дня более 140 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль.