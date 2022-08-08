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    08 августа 2022, 17:17

    Подмосковные автобусы помогли гостям бесплатно добраться на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

    Анастасия Борискова

    Более 22,5 тысячи участников и гостей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» перевезли бесплатные автобусы «Мострансавто».

    Подмосковные автобусы помогли гостям бесплатно добраться на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

    В минувшие выходные в Подмосковье прошел гастрономический фестиваль «Сыр Пир Мир». До места проведения фестиваля можно было добраться на специальных шаттлах «Мострансавто», курсирующих от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до деревни Дубровское в Истринском округе.

    Подмосковные автобусы помогли гостям бесплатно добраться на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 1

    В Министерстве транспорта Подмосковья отметили, что общее число пассажиров бесплатных автобусов составило 22,5 тысячи человек. Транспортные средства «Мострансавто» выполнили более 1,4 тысячи рейсов за все время проведения фестиваля.

    Больше всего пассажиров (11,5 тысячи пассажиров), шаттлы перевезли в субботу, 6 августа. За три дня более 140 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль.