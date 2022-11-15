Подмосковье 15 ноября 2022, 19:28 Подмосковные автобусы подготовили к работе в условиях снегопада

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15 ноября в Подмосковье ожидается снегопад. Об ухудшении погодных условий предупредило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В пресс-службе Мострансавто сообщили о том, что сотрудники и техника готовы к работе в режиме повышенной готовности.

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«Автобусы Мострансавто готовы к работе в условиях непогоды. Диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог Московской области», — сообщили в пресс-службе.

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Все транспортные средства подготовили к зимнему сезону. Перед выходом на маршрут специалисты ОТК проверили все системы автобусов, влияющие на безопасность.

При инструктаже водителей отдельно проговорили важность соблюдения скоростного режима, дистанции и боковых интервалов.