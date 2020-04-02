Подмосковные автобусы опустели из-за режима самоизоляции

К утру 2 апреля в транспорте не осталось школьников, студентов и пенсионеров. Еще до этого они стали появляться в автобусах на 98% реже, когда в Подмосковье приостановили льготы на проезд. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Ограничения коснулись людей старше 65 лет, студентов колледжей и университетов, школьников с 5 по 11 класс. Такой шаг власти сделали для предотвращения распространения коронавируса.

Опустели и улицы Подмосковья. Большинство людей стали соблюдать самоизоляцию.

С 30 марта в области и столице запретили покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти можно будет, чтобы только обратиться за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни и здоровью.

Отправиться за пределы дома не запрещено, если требуется купить продукты и товары первой необходимости. Однако сделать это можно будет только в ближайшем магазине. Также разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Выйти смогут и те, кто идет на работу.

Временно закрыты

Также в Московской области власти уже приостановили работу непродовольственных магазинов. Исключением стали только точки продажи продуктов и товаров первой необходимости. Закрыты кафе, бары и рестораны, театры, музеи, кинотеатры. Не работают парки, аттракционы и салоны красоты, детские секции, стадионы, бассейны, спортзалы, а также букмекерские конторы.