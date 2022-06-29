Подмосковные автобусы комфортно доставили 1,2 тысячи школьников на выпускные

Автобусы компании «Мострансавто» перевезли около 1200 школьников, их родителей и других сопровождающих на выпускные вечера.

Комфортабельные автобусы большого класса из различных филиалов компании были подключены к этой работе. Учащиеся 17 образовательных учреждений Московской области и Москвы воспользовались транспортом компании «Мострансавто».

Одиннадцатиклассников подвозили от школ до мест проведения праздничных мероприятий и доставляли обратно. Рейсы выполнялись с 24 по 28 июня.

Ежегодно «Мострансавто» принимает участие в транспортном обслуживании выпускных праздников. Подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области работает в строгом соответствии с государственными стандартами детских перевозок.

Автобусы оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами, на них установлены желтые проблесковые маячки. Водители прошли дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения. Транспорт предприятия проходит регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния.