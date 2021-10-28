Подмосковные автобусы изменят график движения на праздничной неделе

Подмосковные автобусы во время праздничных дней будут ходить реже в часы пик. МЦД и электрички продолжат работать в прежнем режиме. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пообещал, что в ближайшее время для жителей Московской области выпустят дополнительное сообщение о работе общественного транспорта.

«В праздничные дни [автобусы] будут ходить не так, как в будни и час пик. Реже будут ходить. По графику выходного дня. Железнодорожный транспорт работает в том же режиме», — заявил Андрей Воробьев.

Он отметил, что социальные транспортные карты разблокируют, но только после окончания праздничных дней и только тем, кто сделал прививку. Эту меру он назвал вынужденной, чтобы не допустить еще большего числа госпитализаций пенсионеров.

«Мы не можем так на смертность смотреть, когда старшее поколение не ставит прививку. У меня отец и мама старшего поколения, у них куча разных моментов было, прежде чем они поставили прививку, но другого пути нет», — подчеркнул Андрей Воробьев. Он пояснил, что работающие в красной зоне врачи видят в реанимациях в основном пациентов старшего поколения. Поэтому важно сделать все для защиты пенсионеров.

Губернатор Подмосковья напомнил, что пассажирам общественного транспорта необходимо носить маску во время поездок. Потому что только она может защитить от коронавируса. К сожалению, этому правилу многие не следуют, что приводит к конфликтам.

«Здесь можно лишь формировать культуру социальной ответственности. Вы знаете, сколько инцидентов было по поводу того, когда заставляют надеть маску? Маска обезопасит от многих вирусных инфекций, в том числе ковида. Здесь только подсказывать друг другу, подбирать нужные слова. Можно и на доходчивом русском языке, но хотелось бы избежать этого», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом контроль за масочным режимом усилили в транспорте Московской области. Маска должна закрывать нос и рот. Если собственного средства индивидуальной защиты у пассажира с собой нет, то маску можно купить у водителя автобуса.

Если водитель автобуса увидит хотя бы одного пассажира без маски в салоне, то ехать по маршруту он не будет. Также важно надевать маски при входе на железнодорожные станции и не снимать во время поездок в электричках. Коронавирус может распространяться от человека, у которого нет никаких симптомов.