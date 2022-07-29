Подмосковные автобусы довезут гостей до фестиваля «Гуляй-город»

Фестиваль «Гуляй-город» состоится в Чехове 30 июля. Гости смогут добраться до места его проведения на общественном транспорте. «Мострансавто» выделит для этого 12 автобусов.

Одно из самых интересных событий лета в Подмосковье пройдет уже в эти выходные. Добраться до фестиваля гости смогут на бесплатных автобусах большого класса, которые выделили в «Мострансавто». Они отвезут туристов от станций Чехов, Столбовая и Молоди. До них же можно будет доехать на брендированных экспрессах ЦППК.

Фестиваль посветят 450-летию битвы при Молодях. Гости увидят исторические реконструкции, старинные игры и забавы, а также смогут посетить ярмарку. Кульминацией праздника станет концерт и салют. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, где можно узнать о событиях Подмосковья онлайн.