Подмосковье 16 января 2023, 18:42 Подмосковные автобусы будут курсировать до храмов и купелей до 3 часов ночи в Крещение

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График работы автобусов, курсирующих до храмов и мест купания в ночь с 18 на 19 января утвердили в Подмосковье. Жители и гости Московской области смогут добраться до 220 мест купания с помощью 324 до 3 часов ночи.

«В транспортном обслуживании будет задействовано более 1,7 тысячи автобусов. Интервал движения на маршрутах составит 15-20 минут», — сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

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По словам министра, данные меры помогут верующим принять участие в купаниях и вернуться домой. Все транспортные средства пройдут предрейсовый контроль, а с водителями проведут инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

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С полным списком маршрутов, следующих до храмов и купелей, жители Московской области могут ознакомиться по ссылке.

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