Подмосковные артисты выиграли Гран-при театрального фестиваля в Сочи

Театр-студия «Колесо» из подмосковного Дмитрова взял Гран-при всероссийского онлайн-фестиваля «Свободное пространство». Он прошел в Сочи. Выступили участники из Москвы, области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Иванова, Краснодара и Армавира.

Театральные постановки оценили ведущие специалисты Школы-студии МХАТ, ВГИК имени Герасимова, ВТУ имени Щепкина, ТИ имени Щукина, ГИТИСа и заслуженные деятели искусств России.

Лидерами фестиваля признали участников из Подмосковья. Гран-при выиграл театр-студия «Колесо». Артисты показали премьеру спектакля «Мальчик в полосатой пижаме», в основу которого лег роман Джона Бойна. Режиссировали постановку Дмитрий Мэлс и Олеся Мушко.

Кроме того, лауреатом II степени в номинации «Художественное слово» выбрали актрису из Дмитрова Марию Байдук, а I степени — Кристину Сывороткину. Она представила Раменскую детскую школу искусств №1.