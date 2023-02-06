Подмосковье 06 февраля 2023, 14:11 Подмосковные архивисты побывали на экскурсии в Николо-Угрешском монастыре

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Сотрудники Центрального государственного архива Московской области побывали в Николо-Угрешском монастыре. На его базе в 1998 году открыли духовное училище, которая позднее стала семинарией.

Образовательное трехгодичное учреждение в монастыре основал архимандрит Вениамин Зарицкий. На это дал благословение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

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Для чтения лекций Зарицкий приглашал студентов старших курсов Московской духовной академии. Позже они стали преподавателями семинарии. В декабре 2000 года патриарх Алексий освятил училище.

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В прошлом году студенты семинарии посетили подмосковный Центральный государственный архив. Теперь его сотрудники вместе с директором учреждения Натальей Лукьяновой встретились с исполняющим обязанности проректора по научной работе семинарии иереем Владимиром Алешковым и преподавателями.

В архиве сохранились документы по истории Русской православной церкви. Участники мероприятия согласились с важностью сохранения культурного наследия нашей страны и популяризации архивных документов. После трапезы и экскурсии они обменялись подарками.

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