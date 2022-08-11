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    11 августа 2022, 15:05

    Подмосковные арендаторы вернули по отсроченным платежам 200 миллионов рублей за время пандемии

    Александра Перепечаева

    Арендаторы государственного и муниципального имущества возвращают платежи, отсроченные в период пандемии коронавируса. В бюджет области уже поступило более 200 миллионов рублей. Об этом сообщила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.

    Подмосковные арендаторы вернули по отсроченным платежам 200 миллионов рублей за время пандемии

    Министр напомнила, что с 1 марта по 1 октября 2020 года предпринимателям отсрочили платежи по аренде. Погасить их можно до конца этого года.

    «В настоящее время за участки неразграниченной собственности в бюджет региона поступило свыше 120 миллионов рублей, за аренду муниципальной земли и имущества — более 73 миллионов рублей, а за областную недвижимость — более 8,2 миллиона рублей», — рассказала Наталья Адигамова.

    Больше всего платежей вернули предприниматели из Балашихи — 17,7 миллиона, Люберец — 12,2 миллиона и Орехово-Зуева — 4,7 миллиона рублей.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье продолжит развивать семеноводство, для этого будет использовать новый подход.