Подмосковные арендаторы вернули по отсроченным платежам 200 миллионов рублей за время пандемии

Арендаторы государственного и муниципального имущества возвращают платежи, отсроченные в период пандемии коронавируса. В бюджет области уже поступило более 200 миллионов рублей. Об этом сообщила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.

Министр напомнила, что с 1 марта по 1 октября 2020 года предпринимателям отсрочили платежи по аренде. Погасить их можно до конца этого года.

«В настоящее время за участки неразграниченной собственности в бюджет региона поступило свыше 120 миллионов рублей, за аренду муниципальной земли и имущества — более 73 миллионов рублей, а за областную недвижимость — более 8,2 миллиона рублей», — рассказала Наталья Адигамова.

Больше всего платежей вернули предприниматели из Балашихи — 17,7 миллиона, Люберец — 12,2 миллиона и Орехово-Зуева — 4,7 миллиона рублей.

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