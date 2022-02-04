Подмосковные арендаторы вернули по отсроченным платежам 150 миллионов рублей с начала пандемии

В Московской области арендаторы погасили отсроченные в прошлом году платежи более чем на 150 миллионов рублей с начала пандемии. Это чуть менее половины общей суммы.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, в 2020-м арендаторы получили более 348 миллионов рублей отсрочки.

В бюджеты муниципальных образований и Московской области возвращено уже 152,67 миллиона рублей Наталья Адигамова.

Это деньги за аренду земли, имущества или недвижимости региона. Наибольшие суммы погасили в Химках, Дмитрове, Люберцах, Балашихе и Щелкове.

«Арендные каникулы стали хорошим подспорьем, особенно для пострадавших отраслей в период пандемии», — отметила Наталья Адигамова.

Она напомнила, что предприниматели могут вносить плату в течение всего 2022 года.