Подмосковные арендаторы погасили почти 130 млн рублей отсроченных платежей

Арендаторы недвижимости в Московской области за две недели погасили еще три миллиона рублей отсроченных платежей. Всего с начала года в бюджеты региона и округов поступило 129,5 миллиона рублей погашенной отсрочки, сообщила глава министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

За прошедшие две недели наибольшие суммы погасили арендаторы государственной и муниципальной собственности во Фрязине (636 тысяч рублей), в Раменском (633 тысячи рублей) и Балашихе (603 тысячи рублей).

С начала года лидерами по погашению отсрочки стали арендаторы Балашихи, которые перечислили в муниципальный бюджет 15,3 миллиона рублей, а также Электростали (14,1 миллиона), Одинцовского округа (10,53 миллиона), Щелкова (10,15 миллиона) и Люберец (10 миллионов).

В частности, за участки неразграниченной собственности погашены 73,38 миллиона рублей отсроченных арендных платежей, за муниципальную землю и имущество — 51,42 миллиона, за областную недвижимость — 4,76 миллиона.

Ранее на портале госуслуг запустили новый сервис для арендаторов.