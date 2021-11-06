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    06 ноября 2021, 11:50

    Подмосковные арендаторы погасили почти 130 млн рублей отсроченных платежей

    Минимущества Подмосковья: за две недели арендаторы погасили еще 3 млн отсроченных платежей

    Александр Блинов

    Арендаторы недвижимости в Московской области за две недели погасили еще три миллиона рублей отсроченных платежей. Всего с начала года в бюджеты региона и округов поступило 129,5 миллиона рублей погашенной отсрочки, сообщила глава министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

    Подмосковные арендаторы погасили почти 130 млн рублей отсроченных платежей

    За прошедшие две недели наибольшие суммы погасили арендаторы государственной и муниципальной собственности во Фрязине (636 тысяч рублей), в Раменском (633 тысячи рублей) и Балашихе (603 тысячи рублей).

    С начала года лидерами по погашению отсрочки стали арендаторы Балашихи, которые перечислили в муниципальный бюджет 15,3 миллиона рублей, а также Электростали (14,1 миллиона), Одинцовского округа (10,53 миллиона), Щелкова (10,15 миллиона) и Люберец (10 миллионов).

    В частности, за участки неразграниченной собственности погашены 73,38 миллиона рублей отсроченных арендных платежей, за муниципальную землю и имущество — 51,42 миллиона, за областную недвижимость — 4,76 миллиона.

    Ранее на портале госуслуг запустили новый сервис для арендаторов.