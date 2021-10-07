Подмосковные арендаторы с начала года погасили отсроченные платежи на 122 млн рублей

Подмосковные арендаторы погасили отсроченные им в прошлом году платежи уже более чем на 122 миллиона рублей с января. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Источник фото: телеканал «360» По ее словам, сумма погашенных платежей превысила 32% от всех отложенных. Отсрочка стала одной из мер поддержки предпринимателей в период пика пандемии. Теперь бизнесмены постепенно возвращают средства — они поступают в бюджеты городских округов Подмосковья. Заместитель председателя правительства Московской области и министр экологии региона Андрей Разин рассказал, что речь идет об аренде земель, имущества, участков неразграниченной собственности, областной недвижимости. Наибольшие суммы уже пришли от арендаторов из Балашихи, Электростали, Одинцова, Щелкова, Люберец, Лобни, Подольска, Дмитрова, Ступина и Богородского округа.