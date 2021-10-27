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    27 октября 2021, 10:35

    Подмосковные арендаторы смогут совершать платежи на госуслугах

    Минимущества: арендаторы Подмосковья смогут совершать платежи на госуслугах

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные арендаторы смогут получать актуальную для них информацию после регистрации на областном портале госуслуг. Им достаточно будет ввести логин с паролем, чтобы начать отслеживать статусы всех своих объектов и совершать онлайн-платежи.

    Подмосковные арендаторы смогут совершать платежи на госуслугах | Изображение 1

    Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, регистрация на портале откроет доступ к сервису «Личный кабинет арендатора».

    Он предназначен как для физических, так и юридических лиц. Это позволит в режиме реального времени получать полную информацию об арендуемых объектах.

    Благодаря сервису станут приходить онлайн-уведомления об изменении реквизитов. Можно будет формировать квитанции для оплаты онлайн.

    В аккаунте арендатора собрана информация по каждому договору аренды: номер и дата, сроки его действия и оплаты

    Минимущества Подмосковья.

    Сервис показывает кадастровые, реестровые номера, адреса всех объектов, задолженности, переплаты и пени.

    Областной сервис «Личный кабинет арендатора» доступен по ссылке.