Подмосковные арендаторы смогут совершать платежи на госуслугах
Минимущества: арендаторы Подмосковья смогут совершать платежи на госуслугах
Подмосковные арендаторы смогут получать актуальную для них информацию после регистрации на областном портале госуслуг. Им достаточно будет ввести логин с паролем, чтобы начать отслеживать статусы всех своих объектов и совершать онлайн-платежи.
Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, регистрация на портале откроет доступ к сервису «Личный кабинет арендатора».
Он предназначен как для физических, так и юридических лиц. Это позволит в режиме реального времени получать полную информацию об арендуемых объектах.
Благодаря сервису станут приходить онлайн-уведомления об изменении реквизитов. Можно будет формировать квитанции для оплаты онлайн.
В аккаунте арендатора собрана информация по каждому договору аренды: номер и дата, сроки его действия и оплаты
Сервис показывает кадастровые, реестровые номера, адреса всех объектов, задолженности, переплаты и пени.
Областной сервис «Личный кабинет арендатора» доступен по ссылке.