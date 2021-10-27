Подмосковные арендаторы смогут совершать платежи на госуслугах

Подмосковные арендаторы смогут получать актуальную для них информацию после регистрации на областном портале госуслуг. Им достаточно будет ввести логин с паролем, чтобы начать отслеживать статусы всех своих объектов и совершать онлайн-платежи.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, регистрация на портале откроет доступ к сервису «Личный кабинет арендатора».

Он предназначен как для физических, так и юридических лиц. Это позволит в режиме реального времени получать полную информацию об арендуемых объектах.

Благодаря сервису станут приходить онлайн-уведомления об изменении реквизитов. Можно будет формировать квитанции для оплаты онлайн.

В аккаунте арендатора собрана информация по каждому договору аренды: номер и дата, сроки его действия и оплаты Минимущества Подмосковья.

Сервис показывает кадастровые, реестровые номера, адреса всех объектов, задолженности, переплаты и пени.

Областной сервис «Личный кабинет арендатора» доступен по ссылке.