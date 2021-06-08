Подмосковные арендаторы погасили отсроченные платежи почти на 85 млн рублей с января
Подмосковные арендаторы погасили отсроченные им в прошлом году платежи на общую сумму 84,6 миллиона рублей с января. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Это средства за аренду земель и имущества, а также областной недвижимости. Адигамова сообщила, что за июньскую неделю в бюджеты городских округов Подмосковья пришло более 2,66 миллиона рублей за отсроченные платежи.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин подчеркнул, что арендаторы начали возвращать деньги в январе.
Из предоставленного 381 миллиона рублей представители бизнеса вернули почти 84,6 миллиона
Наибольшие суммы за прошлую неделю перечислили из Рузы, Дубны, Электростали, Мытищ и Пущина.
Возможностью отсрочить арендные платежи во время первой волны коронавируса воспользовались почти 800 арендаторов. Так правительство региона поддержало их в сложных условиях пандемии.