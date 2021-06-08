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    08 июня 2021, 13:34

    Подмосковные арендаторы погасили отсроченные платежи почти на 85 млн рублей с января

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные арендаторы погасили отсроченные им в прошлом году платежи на общую сумму 84,6 миллиона рублей с января. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

    Подмосковные арендаторы погасили отсроченные платежи почти на 85 млн рублей с января | Изображение 1

    Это средства за аренду земель и имущества, а также областной недвижимости. Адигамова сообщила, что за июньскую неделю в бюджеты городских округов Подмосковья пришло более 2,66 миллиона рублей за отсроченные платежи.

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин подчеркнул, что арендаторы начали возвращать деньги в январе.

    Из предоставленного 381 миллиона рублей представители бизнеса вернули почти 84,6 миллиона

    Андрей Разин.

    Наибольшие суммы за прошлую неделю перечислили из Рузы, Дубны, Электростали, Мытищ и Пущина.

    Возможностью отсрочить арендные платежи во время первой волны коронавируса воспользовались почти 800 арендаторов. Так правительство региона поддержало их в сложных условиях пандемии.