Подмосковные арендаторы за неделю погасили отсроченные платежи еще на 2 миллиона рублей
Подмосковные арендаторы погасили отсроченные платежи на 124 млн рублей с начала года
Подмосковные арендаторы погасили отсроченные им в прошлом году платежи еще на 2,16 миллиона рублей за неделю. Такая отсрочка стала одной из мер поддержки предпринимателей в период пика пандемии.
В этом году арендаторы постепенно возвращают средства — они поступают в бюджеты городских округов Подмосковья.
Об этом напомнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Общая сумма погашенной с начала этого года отсрочки за аренду недвижимости превысила 124 миллиона рублей
Пока что полностью отсроченные платежи успели погасить 18 арендаторов из четырех городских округов Подмосковья. Это Красноармейск, Можайск, Павловский Посад и Серебряные Пруды.
Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.