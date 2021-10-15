Подмосковные арендаторы за неделю погасили отсроченные платежи еще на 2 миллиона рублей

Подмосковные арендаторы погасили отсроченные им в прошлом году платежи еще на 2,16 миллиона рублей за неделю. Такая отсрочка стала одной из мер поддержки предпринимателей в период пика пандемии.

В этом году арендаторы постепенно возвращают средства — они поступают в бюджеты городских округов Подмосковья.

Об этом напомнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Общая сумма погашенной с начала этого года отсрочки за аренду недвижимости превысила 124 миллиона рублей Наталья Адигамова.

Пока что полностью отсроченные платежи успели погасить 18 арендаторов из четырех городских округов Подмосковья. Это Красноармейск, Можайск, Павловский Посад и Серебряные Пруды.

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