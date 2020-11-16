Подмосковные аптеки напомнили жителям об опасности бесконтрольного употребления антибиотиков
«Лекарственные препараты, отсутствующие в аптеках, — это, как правило, сейчас препараты, которыми лечат либо ковид, либо пневмонию. Это три группы препаратов, самая основная — это антибиотики. Всю прошлую неделю мы размещали памятки в своих аптеках и поликлиниках о том, что антибиотики нельзя покупать просто так по желанию. Ими вообще нельзя лечиться», — рассказали эксперты.
Во вторую группу входят противовирусные, в третью — антикоагулянты.
В «Мособлмедсервисе» отметили, что антибиотики «Азитромицин» и «Левофлоксацин» должны назначаться исключительно врачом, а аптеки не имеют права продавать их без рецепта.
В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет 19 тысяч ковидных коек. По его словам, сейчас перед областным Минздравом сейчас стоит задача сделать так, чтобы большего числа мест для больных COVID-19 не потребовалось.