Подмосковные аптеки напомнили жителям об опасности бесконтрольного употребления антибиотиков

Представители ГБУ МО «Мособлмедсервис» рассказали об отсутствующих лекарствах в аптеках. В основном это препараты, которыми хотят лечить пневмонию или COVID-19, а именно — антибиотики. Но специалисты напоминают, что такие серьезные лекарства должны назначаться врачами, просто так их употреблять нельзя.

«Лекарственные препараты, отсутствующие в аптеках, — это, как правило, сейчас препараты, которыми лечат либо ковид, либо пневмонию. Это три группы препаратов, самая основная — это антибиотики. Всю прошлую неделю мы размещали памятки в своих аптеках и поликлиниках о том, что антибиотики нельзя покупать просто так по желанию. Ими вообще нельзя лечиться», — рассказали эксперты.

Во вторую группу входят противовирусные, в третью — антикоагулянты.

В «Мособлмедсервисе» отметили, что антибиотики «Азитромицин» и «Левофлоксацин» должны назначаться исключительно врачом, а аптеки не имеют права продавать их без рецепта.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет 19 тысяч ковидных коек. По его словам, сейчас перед областным Минздравом сейчас стоит задача сделать так, чтобы большего числа мест для больных COVID-19 не потребовалось.