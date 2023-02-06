Подмосковье 06 февраля 2023, 20:09 Подмосковные альпинисты починили протекавшую крышу девятиэтажки в Чехове

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Сотрудники Госжилинспекции Московской области проконтролировали ремонт крыши верхнего балкона в девятиэтажке на Московской, 101 А, в Чехове. Ранее жильцы многоквартирного дома жаловались на протечки.

Обычно такие работы проводят в сухое время года, однако современные герметики позволили отремонтировать кровлю зимой. Два альпиниста управляющей компании «ЖКХ Чеховского района» починили крышу и загерметизировали примыкания к фасадной стене.

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«Современные средства герметизации позволяют гидроизолировать межпанельные швы и примыкания фасадных конструкций и при минусовой температуре: допустимый диапазон варьируется от -10 до -15 градусов», — сообщила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

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Она добавила, что работы с таким герметиком дороже и сложнее. По этой причине ремонт фасадов выполняют весной и летом, до наступления холодов. Исключением считаются случаи с протечками.

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