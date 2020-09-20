Подмосковные активисты собрали мусор с берегов реки во время экосплава

Уборку мусора с берегов и воды Москвы-реки провели активисты в Одинцовском городском округе. В ходе сплава на каяках под Звенигородом они собрали шесть кубометров различных отходов. Большая часть отправилась на переработку.

Бумажные стаканчики, салфетки и бутылки — все это оставили в кустах около реки отдыхающие любители пикников. Убирать за неряхами во Всемирный день чистоты вышли экологические активисты. Они отправились в рейд на каяках по Москве-реке, собирая по дороге мусор.

Источник фото: телеканал «360»

Экотренер Кристина Афанасьева занимается сбором мусора уже второй год. За это время привлекла к своему делу сотни волонтеров. Недавно она познакомилась с Дмитрием, который тоже выступает за чистоту природы, но делает это на воде.

Перед сплавом волонтеры прошли небольшой инструктаж, как вести себя на каяке, управлять веслом и, главное, собирать мусор — это основная цель сегодняшнего выхода на воду.

«Сегодня самое главное нам увидеть мусор на берегах. Не проплыть мимо, собрать его как можно больше», — дал инструкции волонтерам Дмитрий Ходорыч.

Источник фото: телеканал «360»

В каждом каяке по два человека. Один собирает мусор, другой подстраховывает, чтобы ничего не случилось. После начала сплава мусор находят буквально сразу. Команда причаливает к берегу и собирает отходы в пакеты.

Но выйти из каяка получается не всегда. В таких случаях мусор можно достать руками или использовать весло. За один такой сплав волонтеры привозят на берег от семи до 20 мешков с мусором.

Их отвезут в комплекс по переработке отходов под Каширой. Рузский региональный оператор поддерживает ребят и направляет к ним на точку мусоровозы, которые заберут мешки.

Источник фото: телеканал «360»

Присоединиться к активистам очень просто. Для этого достаточно в социальных сетях забить хештег «Экосплав». В среднем в акции принимают участие до 30 человек. Каждый может помочь сделать мир чище.