Подмосковье 10 января 2023, 22:38 Подмосковные активисты посетили комплекс по переработке отходов «Север»

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Молодежные активисты из Сергиева Посада, Королева, Пушкино и Щелково побывали на комплексе по переработке отходов «Север». Экскурсию организовали представители проекта «Стратег 2.0», который в Московской области реализует общественная организация «Прорыв».

«Ребята познакомились с устройством работы этого современного комплекса, увидели, как сортируются отходы. Экскурсия им понравилась. Запомнился гостям и музей „интересных находок“, в котором собраны уникальные экспонаты, например, найденные среди мусора старые фотоаппараты», — заявила руководитель проекта Диана Алумянц.

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Такие экскурсии проводятся по всей Московской области. Благодаря подобным мероприятиям молодежь знакомится с работой комплексов по переработке отходов, приобщается к раздельному сбору мусору и учится бережливому отношению к окружающей среде.

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Проект «Стратег 2.0» реализуется на территории региона при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Московской области.

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